Трутнев вручил ветеранам в Магаданской области медали к 75-летию Победы

МАГАДАН, 12 марта. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в четверг в ходе рабочей поездки в Магаданскую область встретился с проживающими в регионе труженицам тыла и бывшей несовершеннолетней узницей фашистских концлагерей и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Наш долг - хранить память о вашем великом подвиге, о вашей силе духа и бесстрашной любви к Отечеству. На полях сражений Красная армия стояла насмерть за независимость нашей Родины, и для Победы все свои силы отдавали самоотверженные труженики тыла. Ваш героизм, целеустремленность, готовность пожертвовать всем, чтобы наша страна оставалась свободной, дали возможность всем нам жить и работать под мирным небом над головой", - обратился Трутнев к ветеранам.

Юбилейные медали получили труженицы тыла Анна Белявская, Антонина Шведова, Ульяна Шитикова, бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Надежда Бондаренко.

По данным полпредства, на территории Магаданской области все участники Великой Отечественной войны обеспечены благоустроенным жильем, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий нет, в проведении капитального ремонта жилого помещения никто не нуждается.

Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была учреждена президентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Награда предназначена для ветеранов-участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.