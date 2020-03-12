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Распространение коронавируса нового типа

Пассажиропоток в Китае упал в феврале на 84,5% из-за коронавируса

В Управлении гражданской авиации страны также сообщили о снижении объема доставленных авиапочтой грузов на 21%

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Объем пассажирских перевозок в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса в феврале упал в годовом исчислении на 84,5%, до 8,34 млн человек. Об этом сообщило в четверг Управление гражданской авиации КНР.

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Согласно данным, распространенным на ежемесячной пресс-конференции, объем грузов, доставленный авиапочтой за минувший месяц, снизился на 21% и составил 297 тыс. тонн. Авиакомпании Китая выполнили 157 тыс. рейсов, в среднем осуществив 5,4 тыс. перелетов в сутки (снижение на 67,3% по сравнению с февралем 2019 года).

"В период распространения коронавируса изменились условия транспортировки, существенно возросли риски. Вся гражданская авиация Китая предприняла активные усилия, чтобы обеспечить безопасность полетов", - говорится в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что в ближайшее время пассажиропоток будет постепенно восстановлен, одновременно власти намерены сохранять повышенные меры предосторожности.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию, однако на КНР пока приходится основная масса заболевших - 80,7 тыс. человек, из них 62,7 тыс. выздоровели, свыше 3,1 тыс. умерли. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 118 тыс. человек, более 4,2 тыс. умерли.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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