Госдепартамент рекомендует американцам пересмотреть поездки за рубеж из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду призвал американцев пересмотреть свои поездки за рубеж в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

"Госдепартамент рекомендует гражданам США пересмотреть поездки за границу из-за глобальных последствий [пандемии] COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Во многих районах мира в настоящее время зафиксированы вспышки COVID-19 и предпринимаются действия, которые могут ограничить путешественников, включая карантин и пограничные режимы. Даже страны или области, в которых не сообщалось о случаях [заражения коронавирусом], могут ограничивать поездки без каких-либо уведомлений", - отмечается в документе.

Согласно последним данным телекомпании СNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.