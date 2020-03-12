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В Крыму летом появится "скорая помощь" для выбрасывающихся на берег дельфинов

Центр "Безмятежное море" на средства президентского гранта приобретет оборудование для диагностики здоровья дельфина

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Фургон "скорой помощи" для дельфинов, которые выбрасываются на берег, появится летом в Крыму. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Анастасия Коростелева.

Базирующийся в городе Судаке центр "Безмятежное море", экологи и волонтеры которого оказывают экстренную помощь выбрасывающимся на берег дельфинам по всему Крымскому полуострову, получил президентский грант в 4,2 млн рублей по направлению защиты животных и окружающей среды.

"На средства гранта мы приобретем оборудование и сможем на месте диагностировать здоровье дельфина, понять, что с ним не так, что нужно лечить. Это очень сильно повысит шансы, чтобы спасти дельфина. Основная задача - это создание передвижной лаборатории для оказания помощи дельфинам, которые будут выбрасываться на берег. Это будет автомобиль, который будет специально оснащен под наши цели, оборудован, учитываются все нюансы", - сказала Коростелева, уточнив, что сейчас в центре проектируют будущую "скорую", а приобрести автомобиль планируют в июне этого года.

Автомобиль можно будет использовать также для перевозки дельфинов в стационар на лечение, отметила Коростелева. "Это будет, скорее всего, фургон, в котором будет специальный медицинский отсек, в котором можно будет перевозить дельфинов. Там же будет медицинская аппаратура: УЗИ-аппарат, анализаторы для крови (биохимический анализ и электролиты) и инфузомат", - рассказала руководитель центра.

Центр спасения морских млекопитающих "Безмятежное море" работает в Крыму с апреля 2017 года. Сотрудники организации зафиксировали 1,2 тыс. случаев, когда краснокнижные дельфины выбрасывались на берег.

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