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Распространение коронавируса нового типа

Японская компания с 16 марта начнет продавать тесты для выявления коронавируса за 15 минут

Цена одного набора составит порядка $250

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Японская компания Kurabo Industries с 16 марта начнет продажи экспресс-тестов, позволяющих выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут. Об этом сообщается в четверг на сайте компании.

Принцип его действия основан на воздействии плазмы крови на специальные реагенты. Этот способ гораздо проще и быстрее применяемого сейчас повсеместно метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Цена одного набора составит порядка $250. Основными покупателями тестов должны стать медицинские лаборатории и научно-исследовательские центры.

В Японии сейчас отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 22 человека.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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