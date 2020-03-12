В Сахалинской области сняли ограничение по возрасту для получения маткапитала за первенца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании одобрили изменения в региональный закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Поправка предусматривает выплату регионального материнского капитала за первого ребенка всем жительницам области вне зависимости от возраста.

Проект закона был внесен в облдуму губернатором области Валерием Лимаренко. Дополнительные 150 тыс. рублей регионального маткапитала получали только женщины в возрасте от 19 до 25 лет.

"Когда три года назад мы начинали вводить в регионе материнский капитал, то понимали, что мы в начале пути. Действительно, люди на встречах подсказывают нам, какие изменения в законодательстве еще необходимы. Сегодня мы снимаем возрастное ограничение для матерей, и это абсолютно правильное решение", - сказал на заседании депутат областной думы Виталий Гомилевский.

Теперь на выплаты могут рассчитывать все жительницы области, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 года. На заседании сообщили, что в этом году на выплаты понадобится 124,5 млн рублей дополнительно.

Кроме того, проектом закона предлагается увеличить размер регионального материнского капитала на 45 737 рублей при рождении или усыновлении второго, третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2019 года, общая сумма составит 250 тыс. рублей. На эти меры дополнительно из областного бюджета потребуются 125 млн рублей. Все средства предусмотрены проектом закона о внесении изменений в областной бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.