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Минприроды уточнит границы Тункинского нацпарка в Бурятии перед его расширением

В ведомстве отметили, что местные власти пока не установили границы населенных пунктов в парке

ТАСС, 12 марта. Расширение Тункинского национального парка в Бурятии с включением в него заказника "Снежинский" станет возможно после корректировки границ, в которых выявлены пересечения с другими территориями. Соответствующий документ планируется внести в правительство Российской Федерации после уточнения этих границ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

"Документ о расширении национального парка "Тункинский" с включением в его границы заказника "Снежинский" без изъятия части земель будет внесен в правительство после корректировки границ, в которых выявлены пересечения с другими территориями", - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что местные власти пока не выполнили работу по установлению границ населенных пунктов на территории Тункинского национального парка и внесению их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Теги
РоссияБурятия
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