Сотрудникам РЖД рекомендовали не выезжать в отпуск за рубеж из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. РЖД рекомендуют сотрудникам не проводить отпуск за рубежом на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в пресс-релизе холдинга.

"Из-за ситуации с коронавирусом в ОАО "РЖД" ограничены зарубежные командировки сотрудников. Кроме того, работников информируют о мерах профилактики заболевания и о действиях при обнаружении симптомов ОРВИ. В качестве рекомендации предложено не выезжать за пределы РФ без существенной необходимости, в том числе во время отпуска", - сообщается в пресс-релизе.

В РЖД создали штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается со ссылкой на слова генерального директора холдинга Олега Белозерова. Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах.

"Прошу минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнерами в режиме видео- или конференцсвязи", - отметил Белозеров.

В компании напомнили, что реализуют комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия.