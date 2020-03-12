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Роснедра отозвали лицензию на добычу песка на исчезающей Бакальской косе в Крыму

Предварительный ущерб от незаконной добычи песка на природном объекте составляет 52 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Роснедра отозвали лицензию на добычу песка у компании, которая вела разработки на исчезающей Бакальской косе в Крыму. Однако работы на месторождении еще не прекращены. Об этом сообщил в четверг журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.

"Лицензию уже отозвали", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что фактически добыча песка на косе еще не прекратилась. "Сегодня мы видим по схеме, что суда, [которыми морем вывозится песок], продолжают двигаться. Я считаю, что наглецов надо учить, надо доводить до конца. Должны компенсировать ущерб, а в случае отсутствия компенсации - отбывать наказание", - добавил Аксенов.

Документы на добычу песка имели гриф секретности, сказал глава региона. "Кто-то пытается прикрыться несовершенством процедуры. Насколько я знаю, служба экономической безопасности уже занимается этим вопросом. Всех уже ознакомили, решение должны были получить об отзыве лицензии. Соответственно, у служб будет возможность возбудить уголовное дело. Предварительно подсчитан ущерб в 52 млн рублей", - утверждает Аксенов.

Исследования, проведенные ранее, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы в Крыму и подтвердили сокращение ее площади. В декабре 2019 года Аксенов сообщил, что обратился в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с просьбой поручить Роснедрам отозвать лицензию по добыче песка на этой территории.

По данным крымских СМИ и экоактивистов, добычей песка на Бакальской косе занимается компания "Экоюжгеоразведка".

О Бакальской косе

Бакальская коса длиной 6 км это региональный ландшафтный парк площадью 1,5 тыс. га. С 2000 года парк находится на грани исчезновения из-за того, что штормы размывают и вымывают почву. После сильных штормов 2005 и 2007 годов часть косы полностью размыло. В результате образовался остров, который с каждым годом становится все меньше.

Добыча песка на Бакальской косе в промышленных масштабах ведется с 2015 года. Это также привело к тому, что большая часть косы исчезла. Крымские активисты создали петицию с требованием прекратить выработку песка. Власти Крыма инициировали разработку федерального законопроекта по расширению полномочий регионов при выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых в морской акватории.

До 2019 года на косе проводился молодежный форум "Таврида", в прошлом году он переехал в район Судака.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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