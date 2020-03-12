Штаб общественной поддержки поправок в Конституцию создадут в Тульской области

ТУЛА, 12 марта. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки поправок в Конституцию РФ создадут в Тульской области по предложению губернатора Алексея Дюмина. Он будет информировать местных жителей о предстоящих изменениях основного закона, сказал глава региона, выступая на внеочередном заседании облдумы.

"До 22 апреля (предполагаемой даты проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ - прим. ТАСС) остается чуть больше месяца, важно донести до жителей всю информацию о планируемых изменениях в конституции. Необходимо встречаться с людьми, разъяснять суть самих изменений. И я прошу председателя Тульской областной Думы Сергея Алексеевича Харитонова как члена рабочей группы по подготовке поправок организовать работу и создать штаб общественной поддержки", - сказал Дюмин.

Также в четверг Тульская областная Дума одобрила федеральный закон о поправках в Конституцию РФ. Один депутат от фракции КПРФ воздержался от голосования, из 33 депутатов 32 проголосовали "за".

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.