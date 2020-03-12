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Распространение коронавируса нового типа

Володин поручил провести дезинфекцию зала пленарных заседаний Госдумы

С такой инициативой выступил первый замглавы комитета по образованию Геннадий Онищенко

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести работы по дезинфекции зала пленарных заседаний нижней палаты для профилактики распространения нового коронавируса. С инициативой провести дезинфекцию выступил в четверг первый замглавы комитета по образованию Геннадий Онищенко. Он также предложил прервать для этого пленарное заседание.

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"Давайте поручим аппарату [Госдумы] после завершения нашего заседания провести необходимые профилактические меры, уборку в зале", - сказал Володин.

Думский спикер призвал парламентариев профилактику вируса "начать с себя". "Кнопки друга за друга нажимаем, в зал приходим инфицированные, а, может, нет. Для того, чтобы понять, надо карантин пройти. Безответственное отношение может быть к себе, но если ты свою семью уважаешь, тех, кто рядом работает, своих граждан, конечно, это преступно", - заявил политик.

Ранее во вторник председатель Думы дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, а также поместить парламентария, его помощников и всех контактировавших с ним лиц под карантин. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишить члена своей фракции депутатского мандата. Ранее Катасонов посетил Францию и не отправился потом на карантин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичОнищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияКатасонов, Сергей МихайловичРаспространение коронавируса нового типа
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