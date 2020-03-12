{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЦИОМ: число россиян, намеренных поддержать поправки в Конституцию, серьезно увеличилось

Речь идет о 64% респондентов
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число россиян, намеренных принять участие в голосовании по поправке к Конституции РФ, возросло, 64% респондентов, готовых принять участие в голосовании, поддержат предложенные изменения в основной закон. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, материалы которого опубликованы в четверг на официальном сайте ВЦИОМ.

На эту тему
Какие изменения предлагается внести в Конституцию России

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен 11 марта. Согласно ему, подавляющее большинство респондентов - 87% - информированы о предстоящем голосовании, причем по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным 6 марта, их число выросло на 3 процентных пункта. "Уже каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса - 22 апреля 2020 года, в опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% информированных россиян", - уточняется в материалах ВЦИОМ.

О принятии Госдумой 10 марта законопроекта о внесении изменений в Конституцию знают 75% опрошенных (25% сообщили, что хорошо знают об этом, 50% что-то слышали, без подробностей). При этом о поправке депутата-единоросса Валентины Терешковой, предложившей дать действующему президенту возможность после вступления в силу изменений в основной закон вновь избираться на пост главы государства, осведомлены 73% принявших участие в опросе, следует из материалов ВЦИОМ.

Согласно данным социологов на 11 марта, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию планируют 69% респондентов, причем 45% выразили "крайнюю степень уверенности" в том, что примут в нем участие, на 6 марта таковых было 42%. "Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%)", - уточняет ВЦИОМ.

Более того, отмечается в данных опроса, из тех, кто собирается принять участие в общероссийском голосовании, 64% намерены проголосовать за предложенные изменения в Конституцию. "С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 процентных пункта (с 42% - прим. ТАСС)", - указывается в материалах ВЦИОМ.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. В настоящее время документ рассматривают законодательные собрания субъектов РФ, после утверждения итогов их рассмотрения Совфедом закон поступит президенту, который направит его в Конституционный суд (КС) РФ. В случае положительной оценки КС документ будет вынесен на всероссийское голосование. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в основной закон вступят в силу только в случае поддержи их гражданами России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаОпросы общественного мненияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Власти Ростовской области на треть увеличат норму площади жилья для детей-сирот
Площадь квартир для детей сирот будет увеличена до 33 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС