ВЦИОМ: число россиян, намеренных поддержать поправки в Конституцию, серьезно увеличилось

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число россиян, намеренных принять участие в голосовании по поправке к Конституции РФ, возросло, 64% респондентов, готовых принять участие в голосовании, поддержат предложенные изменения в основной закон. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, материалы которого опубликованы в четверг на официальном сайте ВЦИОМ.

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен 11 марта. Согласно ему, подавляющее большинство респондентов - 87% - информированы о предстоящем голосовании, причем по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным 6 марта, их число выросло на 3 процентных пункта. "Уже каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса - 22 апреля 2020 года, в опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% информированных россиян", - уточняется в материалах ВЦИОМ.

О принятии Госдумой 10 марта законопроекта о внесении изменений в Конституцию знают 75% опрошенных (25% сообщили, что хорошо знают об этом, 50% что-то слышали, без подробностей). При этом о поправке депутата-единоросса Валентины Терешковой, предложившей дать действующему президенту возможность после вступления в силу изменений в основной закон вновь избираться на пост главы государства, осведомлены 73% принявших участие в опросе, следует из материалов ВЦИОМ.

Согласно данным социологов на 11 марта, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию планируют 69% респондентов, причем 45% выразили "крайнюю степень уверенности" в том, что примут в нем участие, на 6 марта таковых было 42%. "Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%)", - уточняет ВЦИОМ.

Более того, отмечается в данных опроса, из тех, кто собирается принять участие в общероссийском голосовании, 64% намерены проголосовать за предложенные изменения в Конституцию. "С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 процентных пункта (с 42% - прим. ТАСС)", - указывается в материалах ВЦИОМ.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. В настоящее время документ рассматривают законодательные собрания субъектов РФ, после утверждения итогов их рассмотрения Совфедом закон поступит президенту, который направит его в Конституционный суд (КС) РФ. В случае положительной оценки КС документ будет вынесен на всероссийское голосование. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в основной закон вступят в силу только в случае поддержи их гражданами России.