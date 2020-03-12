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Суд остановил решение Киевсовета о праздновании юбилеев сторонников нацистов

С 2014 года на Украине началась так называемая декоммунизация, героизация боевиков ОУН, виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Суд Киева остановил решение городского совета о праздновании юбилеев лиц, которые были причастны к преступлениям нацистов. Об этом в четверг сообщил украинский юрист Андрей Портнов, который обжаловал решение Киевсовета в суде.

"По моему иску административный суд остановил сегодня решение Киевсовета о праздновании памятных дат причастных к Холокосту и сотрудничеству с нацистским режимом преступников", - написал он в своем Telegram-канале, пообещав сообщить подробности позднее.

Накануне депутат Киевсовета от националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк на своей странице в Facebook сообщил, что Портнов подал иск на решение совета в Окружной административный суд Киева и требует остановить решение. При этом иск он назвал "неадекватным".

Суть решения Киевсовета

27 февраля Киевсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в столице Украины памятных дат и юбилеев. По словам директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, такое решение позволяет в этом году отметить юбилеи "нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов".

В частности, как пояснил Долинский на своей странице в Facebook, документом предлагается отметить 130-летие Ивана Полтавца-Остряницы - "нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов"; 100-летие Василя Левковича - "нацистского коллаборанта, организатора еврейских погромов, палача и убийцы пяти тысяч евреев и тысяч поляков, военного преступника"; 115-летие Уласа Самчука - "злобного антисемита, нацистского коллаборанта, деятеля ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ - прим. ТАСС), участника уничтожения евреев Ровно"; 100-летие Василя Сидора - "нацистского коллаборанта и военного преступника, бойца батальона "Нахтигаль", участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Белоруссии"; 120-летие Юрия Липы - "активиста ОУН, нацистского коллаборанта"; 120-летие Владимира Кубийовича - "нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галиция"; 100-летие Василя Галасы - "активиста ОУН, организатора еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года, участника уничтожения польского населения в 1943 - 1944 годах"; 130-летие Андрея Мельника - "главы ОУН, нацистского коллаборанта, агента нацистских спецслужб".

Это решение было обжаловано Портновым в суде.

С 2014 года одним из главных направлений гуманитарной политики Украины стал пересмотр истории, так называемая декоммунизация, героизация боевиков ОУН, виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских.

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