Чехия временно прекращает международное автобусное и ж/д сообщение

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Угроза распространения коронавируса заставила чешские власти временно запретить международное автобусное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщил журналистам в четверг первый вице-премьер и министр внутренних дел республики Ян Гамачек.

"В полночь с пятницы на субботу мы прерываем [международное пассажирское] железнодорожное и автобусное сообщение, - отметил он. - С этого времени [для въезда в Чехию] можно будет использовать только легковые автомобили и самолеты. Авиасообщение будет действовать".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее в четверг сообщил, что правительство запретило перемещение через национальные границы автомобилей, в которых бы находилось больше девяти пассажиров и одного водителя. Данная мера вступит в силу в субботу.

В Чехии на данный момент выявлено 96 инфицированных коронавирусом. На домашнем карантине находится более 1200 граждан. За нарушение режима карантина введены штрафы до трех млн крон (примерно 120 тыс. евро).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.