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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Президент Венесуэлы объявил о запрете всех рейсов из Европы и Колумбии из-за коронавируса

Николас Мадуро также сообщил об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения

ТАСС, 12 марта. Власти Венесуэлы приняли решение запретить все рейсы из стран Европы и Колумбии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент страны Николас Мадуро.

"Приняли решение запретить на один месяц все авиарейсы, направляющиеся из Европы и Колумбии", - сказал он в обращении, которое транслировалось в Twitter.

Мадуро также сообщил об объявлении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, "для подготовки к случаям заражения коронавирусом, которые в какой-то момент могут быть выявлены в любой точке страны". По словам президента, к настоящему моменту в Венесуэле не было подтверждено ни одного случая заражения.

 

Теги
ВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
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