Число случаев инфицирования коронавирусом в Греции возросло до 117

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Греции увеличилось до 117. Об этом сообщила в четверг газета "Нафтемборики" со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Греции.

По словам представителя министерства - профессора эпидемиологии Сотириса Циодраса - из 117 случаев заболевания 107 имели эпидемиологическую связь с ранее выявленными случаями, а источник заражения еще 10 человек пока не известен. Профессор также объявил, что в четверг из больницы в Салониках выписаны первые двое выздоровевших. В среду число заболевших составляло 99.

В больницах находятся 34 человека. Трое из них - в отделениях интенсивной терапии. Остальные находятся дома в условиях изоляции. Один человек умер от коронавируса. Это - 66-летний пациент, который имел осложнения после операции.

Кроме того, Циодрас объявил о новых мерах по предотвращению распространения вируса в Греции. В превентивных целях на 15 дней будут закрыты суды, детские площадки, спортивные залы, кинотеатры, театры, концертные площадки, а также развлекательные центры. В стране закрыты десятки школ, где были первые подтвержденные случаи или подозрения на заражение коронавирусом.

Министерство культуры и спорта Греции объявило, что музеи и археологические площадки будут оставаться открытыми. В музеи будут пропускаться группы по 20-30 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.