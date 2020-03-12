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Распространение коронавируса нового типа

Посольство Чехии в РФ приостанавливает прием заявлений на шенгенские визы с 14 марта

В Чешской Республике с 12 марта объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, в стране выявили 96 инфицированных

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Посольство Чешской Республики в России сообщило о приостановке с 14 марта приема заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Данная мера принята в соответствии с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса в Чехии, сообщается в четверг на сайте посольства.

"Правительство Чешской Республики приняло решение о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС", - говорится в сообщении.

В четверг первый вице-премьер, министр внутренних дел Чешской Республики Ян Гамачек заявил, что Чехия из-за распространения коронавируса прекращает прием заявлений о выдаче виз, получении ПМЖ и ВМЖ. Также он сообщил, что в ночь с пятницы на субботу восстанавливается режим охраны чешских границ с Германией и Австрией. Кроме того, Чехия временно прекратила международное автобусное и железнодорожное сообщение.

В Чешской Республике с 12 марта объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. На данный момент в стране выявлено 96 инфицированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

 

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ЧехияРаспространение коронавируса нового типа
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