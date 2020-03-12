Толстой хочет на время сделать бесплатными парковки для разгрузки общественного транспорта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или снизить их стоимость в целях профилактики распространения коронавируса.

"Направил письмо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными, либо значительно снизить их стоимость", - написал депутат в своем Facebook.

По мнению парламентария, такая мера снизит число пользователей подземного транспорта. "Да, всех москвичей это не избавит от необходимости спускаться в метро, однако значительная часть автовладельцев пересядет на личные автомобили", - считает он.

В связи с этим Толстой напомнил о рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от пользования общественным транспортом, особенно в час пик. "Это, безусловно, правильно и своевременно", - согласился вице-спикер нижней палаты.

"В связи с возможным повышением потребительского спроса прошу вас предусмотреть меры по ограничению роста стоимости услуг такси и поминутной аренды автомобилей (каршеринга) и по обеспечению контроля за своевременной санитарной обработкой автомобилей, используемых этими сервисами", - говорится в тексте обращения, опубликованном депутатом.

В настоящее время парковки действуют более чем на 1 тыс. улиц Москвы, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа варьируется от 40 до 380 рублей. Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года.

Ранее в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Их общее число возросло до 34.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта ввел в столице "режим повышенной готовности" из-за коронавируса. В документе перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В их числе Италия, Франция, Германия и Испания. Приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить самоизоляцию на дому и не ходить на работу.