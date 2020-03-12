Во Франции от коронавируса погиб 61 человек

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Число погибших от заболевания Covid-19, вызываемого новым типом коронавируса, достигло по положению на середину дня четверга во Франции 61 человека. Инфицированы 2876. Об этом сообщило Главное управление здравоохранения страны.

Сутки назад число умерших равнялось во Франции 48 - все люди пожилого возраста. Инфицированы были 2281 человек, при этом в реанимации находились 105 человек.

О первом случае гибели человека от коронавируса на территории Франции власти сообщили 15 февраля. Это был пожилой китайский турист, уже приехавший во Францию инфицированным.

О первом случае гибели уже французского гражданина на национальной территории от коронавируса было объявлено 26 февраля. Летальным оказался исход болезни для преподаватель лицея, инфицированность которого была выявлена лишь посмертно. Этот человек проживал в департаменте Уаза, где в настоящее время находится один из основных очагов распространения вируса. Ряд медицинских учреждений в этом департаменте закрыты из-за болезни медперсонала.