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Распространение коронавируса нового типа

Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Количество подтвержденных случаев коронавируса в городе возросло за сутки на 42

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк. Об этом объявил в четверг мэр мегаполиса Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNBC.

Последние 24 часа были отрезвляющими", - отметил градоначальник. "Сейчас кажется, что вчерашнее утро было очень давно. Мы получили много информации за вчерашний день, многое изменилось, а минувшей ночью создалось такое впечатление, что весь мир перевернулся всего за несколько часов", - отметил де Блазио.

По его информации, количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке возросло за сутки на 42, достигнув 95. 1780 человек добровольно соблюдают режим карантина, еще 29 человек помещены в карантин принудительно.

Режим ЧС из-за коронавируса действует также в столице США и 24 штатах. Это штаты Аризона, Арканзас, Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Нью-Мексико, Луизиана, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Юта, Кентукки, Индиана, Гавайи, Мэриленд, Калифорния, Флорида и Вашингтон.

По данным, размещенным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном федеральном округе Колумбия. 36 человек умерли. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом - 366 - зафиксировано в штате Вашингтон.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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