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75-летие Победы

В Марий Эл на всероссийский слет поисковых отрядов приехали участники из 34 регионов

Как рассказал глава региона Александр Евстифеев, в республике действуют четыре поисковых объединения. В 2019 году они побывали в двух экспедициях по местам сражений в Ленинградской области и Заполярье

ТАСС, 13 марта. Пятый Всероссийский слет поисковых отрядов начался в Йошкар-Оле, в нем принимают участие представители 34 регионов, сообщила в четверг пресс-служба главы Республики Марий Эл.

"Сегодня в Йошкар-Оле стартовал V Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов, который объединил представителей 34 регионов страны - тех, кому небезразлично прошлое, настоящее и будущее России, кто своим трудом доказывает беззаветную любовь и преданность отчизне", - говорится в сообщении.

По словам главы Марий Эл Александра Евстифеева, в республике действует четыре поисковых объединения: отряд "Демос", студенческий отряд "Воскресение", отряд "Защитник" города Волжска и поисковый отряд при Шойбулакской школе. В прошлом году они приняли участие в двух экспедициях по местам сражений в Ленинградской области и Заполярье - Кольском районе Мурманской области. В рамках экспедиций подняты останки 25 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии, найдены четыре медальона, два из которых прочитаны.

Евстифеев напомнил, что из республики в годы Великой Отечественной войны было призвано 140 тыс. солдат, каждый второй не вернулся домой. По его словам, на учете в Министерстве обороны находятся более 30 тыс. захоронений солдат, погибших в годы войны. Имена половины из них не известны.

"За пять лет работы поисковыми отрядами республики проведено более 20 экспедиций, найдены и перезахоронены останки 100 бойцов. В результате кропотливой работы установлены судьбы более 3500 человек, которые числились пропавшими без вести. Большое внимание в республике уделяется приведению в надлежащее состояние памятников-мемориалов воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы активно работаем по их благоустройству, ремонту и реконструкции, а также возводим новые обелиски, стелы", - добавил глава республики.

Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов пройдет с 12 по 15 марта. Его организатором выступает Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".

Теги
РоссияЛенинградская областьМурманская областьМарий Эл75-летие Победы
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