Строители культурного кластера во Владивостоке вышли на работу после стихийной забастовки

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Строители музейно-театрального комплекса на острове Русский завершили стихийную забастовку и вышли на работу в полном составе. Как разъяснил ТАСС один из строителей, к работе приступили практически все, за исключением сотрудников, которые решили уволиться.

В среду строители музейного-театрального комплекса остановили работу из-за изменения уровня премиальной части заработной платы. В забастовке участвовали, по данным властей, около 400 человек с жалобами на частичную невыплату зарплаты, невыдачу рабочего инвентаря, неоплату переработок.

"Сегодня все вышли на работу. Ну, как все? Многие увольняются. Есть и те, кто на работу не вышел по своей инициативе, им засчитают прогул. Вчера начальство нам сообщило, что 25 марта нам выплатят премии в полном объеме, сегодня мы приступили к работе, бригадиры нас протабелировали", - разъяснил строитель.

Врио заместителя председателя правительства Приморского края Елена Бронникова в пятницу сообщила, что строители на острове Русский приступили к работе. "Все понимают, что работать надо. Инициативная группа выдвинула требования, в основном, по прозрачности задач и результата. "СТГ-Восток" с этим согласился", - разъяснила Бронникова.

В среду прокуратура Приморского края совместно с Роспотребнадзором начали проверку соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических условий пребывания вахтовиков, занятых на строительстве музейного-театрального комплекса на острове Русский. Также следственное управление по Приморскому краю СК РФ организовало проведение доследственной проверки в связи с невыплатой заработной платы работникам ООО "Стройтрансгаз-Восток".

Согласно графику ввода в эксплуатацию объектов культурно-образовательных и музейных комплексов, утвержденному в правительстве РФ, часть объектов на острове Русский должна быть сдана к 1 сентября 2020 года. В частности, музыкальная школа, общеобразовательная школа и интернат. Объекты находятся в высокой степени готовности.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура".