{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строители культурного кластера во Владивостоке вышли на работу после стихийной забастовки

По словам одного из строителей, руководство компании "Стройтрансгаз-Восток" пообещало работникам выплатить премии в полном объеме 25 марта

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Строители музейно-театрального комплекса на острове Русский завершили стихийную забастовку и вышли на работу в полном составе. Как разъяснил ТАСС один из строителей, к работе приступили практически все, за исключением сотрудников, которые решили уволиться.

На эту тему

В среду строители музейного-театрального комплекса остановили работу из-за изменения уровня премиальной части заработной платы. В забастовке участвовали, по данным властей, около 400 человек с жалобами на частичную невыплату зарплаты, невыдачу рабочего инвентаря, неоплату переработок.

"Сегодня все вышли на работу. Ну, как все? Многие увольняются. Есть и те, кто на работу не вышел по своей инициативе, им засчитают прогул. Вчера начальство нам сообщило, что 25 марта нам выплатят премии в полном объеме, сегодня мы приступили к работе, бригадиры нас протабелировали", - разъяснил строитель.

Врио заместителя председателя правительства Приморского края Елена Бронникова в пятницу сообщила, что строители на острове Русский приступили к работе. "Все понимают, что работать надо. Инициативная группа выдвинула требования, в основном, по прозрачности задач и результата. "СТГ-Восток" с этим согласился", - разъяснила Бронникова.

В среду прокуратура Приморского края совместно с Роспотребнадзором начали проверку соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических условий пребывания вахтовиков, занятых на строительстве музейного-театрального комплекса на острове Русский. Также следственное управление по Приморскому краю СК РФ организовало проведение доследственной проверки в связи с невыплатой заработной платы работникам ООО "Стройтрансгаз-Восток".

Согласно графику ввода в эксплуатацию объектов культурно-образовательных и музейных комплексов, утвержденному в правительстве РФ, часть объектов на острове Русский должна быть сдана к 1 сентября 2020 года. В частности, музыкальная школа, общеобразовательная школа и интернат. Объекты находятся в высокой степени готовности.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся новым коронавирусом в Мексике возросло до 15
Трое инфицированных, обнаруженных за последние сутки, ранее побывали в Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС