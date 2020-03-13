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Распространение коронавируса нового типа

Власти Перу приостановили прием авиарейсов из Европы и Азии из-за коронавируса

В республике было выявлено 22 подтвержденных случаев заражения

ТАСС, 13 марта. Власти Перу приняли решение приостановить прибытие авиарейсов из стран Европы и Азии для предотвращения распространения коронавируса. Такое решение было принято в четверг по итогам заседания Межведомственной комиссии южноамериканской страны.

"Комиссия согласилась в качестве первой меры приостановить прибытие рейсов из Европы и Азии, чтобы усилить профилактические меры во избежание распространения коронавируса", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте перуанского правительства. В документе не указывается, с какого дня будет применяться данная мера и сколько она продлится.

В среду перуанские власти обязали всех приезжающих в страну из Италии, Испании, Франции и Китая проводить две недели в изоляции в связи с распространением коронавируса.

К настоящему моменту в Перу было выявлено 22 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ранее из-за распространения заболевания власти этой южноамериканской страны объявили о продлении школьных каникул до 31 марта.

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ПеруРаспространение коронавируса нового типа
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