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75-летие Победы

В посольстве России в Оттаве ветеранам вручили памятные медали к 75-летию Победы

Посол Александр Дарчиев при этом подчеркнул, что Россия помнит и чтит героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины
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Описание
Александр Дарчиев и ветеран Ольга Федорова
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
Награды ветерана Ивана Стороженко, переданные на хранение в музей Минобороны РФ "Дорога памяти"
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Посол России в Канаде Александр Дарчиев встретился с тремя ветеранами и бывшей несовершеннолетней узницей фашистских концлагерей, которые проживают сейчас в Оттаве, и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Как передает корреспондент ТАСС с места событий, торжественный прием в их честь был 12 марта организован в российской дипмиссии.

"Дорогие ветераны, сегодня у нас особенный, волнительный и торжественный день. В ознаменование 75-летия Великой Победы, по поручению президента России, мне и моим коллегам выпала огромная честь вручить вам, дорогие ветераны, юбилейные медали, посвященные этой памятной дате", - сказал Дарчиев. Он подчеркнул, что Россия помнит и чтит героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины.

"Вы победили самого страшного, смертельного врага, подмявшего под себя почти всю Европу и вознамерившегося физически уничтожить наш народ, наш язык и нашу культуру", - сказал дипломат. Дарчиев отметил, что нынешние и будущие поколения никогда не забудут павших в Великой Отечественной войне и не позволят очернить подвиг советского воина-освободителя.

Посол России вручил медали участникам войны Аркадию Баранову, Нине Михайловой и Ольге Федоровой, а также Надежде Евсеевой, которая будучи ребенком оказалась в немецком лагере. Кроме того, в церемонии приняла участие проживающая сейчас в Калгари Татьяна Шафранская, внучка ветерана войны Ивана Стороженко, который умер еще в 1986 году во Львове. Через посольство России она передала в дар музейному комплексу Минобороны РФ "Дорога памяти" ордена и медали своего деда.

"Это фамильная реликвия, но просто дома эти награды уже некому передать, а хочется сохранить память о нашем деде, поэтому мы решили отдать их на хранение в музей", - сказала Шафранская в беседе с корреспондентом ТАСС. В частности, в музей будут переданы ордена "Отечественной войны" 1-ой и 2-ой степени и медаль "За боевые заслуги". Говоря об Иване Стороженко, Шафранская рассказала, что в армию он ушел в 1939 году и служил в танковых войсках. В конце войны после выписки из госпиталя, где он находился с 1944 года, Стороженко отправили на Дальний Восток, откуда домой, во Львов, он вернулся только в 1947 году в звании лейтенанта.

Теги
КанадаРоссия75-летие Победы
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