В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Дамба на Финском заливе в Санкт-Петербурге была закрыта ночью в пятницу, кроме того, остановлено судоходство в Кронштадском корабельном фарватере из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

"Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге принято решение задействовать Комплекс защитных сооружений", - говорится в сообщении в официальном аккаунте КЗС в Instagram.

По данным пресс-службы, затворы дамбы перекрыли к 02:00 мск. "Движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург", - отметили в пресс-службе КЗС.

По данным городского главка МЧС, в пятницу в Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/c. Такой ветер создает угрозу нагонного наводнения.