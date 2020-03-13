{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили в ноябре 2019 года

Первым больным стал 55-летний житель провинции Хубэй, уточняет газета South China Morning Post

ТАСС, 13 марта. Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.

Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55 -летний житель провинции Хубэй. Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования.

К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января - уже до 381.

Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря.

30 декабря китайский врач Ли Вэньлян сообщил в социальной сети WeChat об обнаружении новой болезни, "похожей на атипичную пневмонию". На это сообщение тут же отреагировали местные правоохранительные органы, которые поначалу обвинили его в распространении слухов. 6 февраля Ли Вэньлян умер от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В каких странах обнаружен новый коронавирус?
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, превысило 119 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС