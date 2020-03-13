В Турции выявили второй случай заражения коронавирусом

ТАСС, 13 марта. Министр национального здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в пятницу о выявлении второго случая заражения коронавирусом нового вида в республике.

"Вчера вечером были проведены тесты, и, к сожалению, подтвердились опасения. У нас есть еще один случай коронавируса", - написал он в Twitter.

Коджа добавил, что его ведомство "принимает необходимые меры, чтобы держать распространение вируса в нынешних масштабах".

При этом в четверг министр отметил, что коронавирус "является в основном зимней инфекцией и, если принять правильные меры, в течение двух месяцев ситуация нормализуется".

В ночь с 10 на 11 марта в Турции коронавирус был выявлен у турецкого гражданина, который вернулся из Европы. Его состояние оценивается как стабильное, он помещен на карантин.