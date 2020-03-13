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Распространение коронавируса нового типа

Лукашенко призвал белорусскую милицию подключиться к борьбе с коронавирусом

Президент отметил, что ситуация с коронавирусом в республике не позволяет расслабляться, но поддаваться панике не стоит

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусская милиция должна активно подключиться к борьбе с распространением коронавируса в республике. Об этом он заявил в пятницу, принимая министра внутренних дел Юрия Караева с докладом.

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"Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Если кому-то надо хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома".

По его словам, ситуация с коронавирусом в Белоруссии не позволяет расслабляться, но поддаваться панике не стоит. "Самое главное, чтобы мы очень ответственно относились к этим вещам", - сказал Лукашенко.

Президент рассказал, что собирался принять с докладом Караева раньше, однако "раздавались возгласы, что министр внутренних дел заподозрен в коронавирусе". "Оказывается, живой и здоровый", - отметил глава государства. Как пояснил Караев, его сын прилетел из Китая в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса. "Он учится в военном университете, и естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь, возвратиться назад пока не может", - рассказал министр.

Лукашенко считает китайцев самыми эффективными в борьбе с коронавирусом. "Исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам, - сказал Лукашенко. - Вот старикам я бы посоветовал поменьше передвигаться".

В Белоруссии до 6 апреля ограничили проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. По данным на вечер 12 марта, в больницах республики находится 21 человек с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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