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В Перми создадут комиссию по разрешению конфликтов в школах и детских садах

Кроме того, в марте и апреле пройдут обучающие семинары для сотрудников школ, где они будут учиться разрешать конфликты с помощью новых методик

ПЕРМЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Перми решили создать комиссию по разрешению конфликтов в школах и детских садах в связи с участившимися случаями разногласий между сотрудниками и родителями. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города на своем сайте.

Так, например, в феврале 2020 года в местных СМИ появилась информация о конфликте между руководством пермского лицея №9 и семьей третьеклассника. Отец одного из учеников сообщил, что в школе с родителей регулярно собирают деньги на учебники и материалы для ремонта. После того как он отказался их платить, его сын подвергся травле со стороны учителей и одноклассников и стал плохо учиться. Региональное управление Следственного комитета РФ по факту поборов в школе организовало доследственную проверку. К разбору ситуации подключился и департамент образования.

"В департаменте образования создается комиссия по разрешению конфликтных ситуаций в школах и детских садах. В состав комиссии войдут профессиональные конфликтологи, представители некоммерческих объединений психологов, опытные специалисты по воспитательной работе", - отмечается в сообщении.

Также департамент образования организует в марте и апреле обучающие семинары для сотрудников школ, где они будут учиться разрешать конфликты с помощью новых методик. Отдельное внимание на таких занятиях уделят наращиванию психологических компетенций педагогов с целью сопровождения ребенка в образовательном процессе.

Теги
РоссияПермский край
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