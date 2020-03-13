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Замглавы Суоярвского района Карелии привлекли к ответственности после жалоб на новый парк

Как сообщили в региональной прокуратуре, его привлекут к административной ответственности за неисполнение рекомендаций авторского надзора

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление главе администрации Суоярвского района Карелии после жалоб местных жителей на низкое качество работ в открывшемся в 2019 году новом парке "Сувилахти" в городе Суоярви. Заместитель главы районной администрации привлечен к административной ответственности за неисполнение рекомендаций авторского надзора, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Карелии.

В ноябре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Суоярви открылся новый городской парк. На его строительство власти получили 30 млн рублей из федерального бюджета, став победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году.

"На основании результатов проверки прокуратура района внесла главе администрации Суоярвского района представление об устранении нарушений закона. Представление прокурора рассмотрено <…>, доводы признаны обоснованными. Виновное должностное лицо [заместитель главы администрации] привлечено к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Парк "Сувилахти" начали обустраивать летом 2019 года. Проект включил в себя современную детскую площадку, места отдыха, установку уличных скульптур, а также стендов с информацией об истории города. В ноябре местные власти подписали акт приемки работ, в том числе по облицовке лестницы керамогранитом. Местные жители сразу после открытия начали жаловаться на скользкие пролеты и площадки, назвав в социальных сетях объект "лестницей в ад".

Проверка надзорных органов показала, что власти не исполняют рекомендации представителя авторского надзора по уходу за покрытием, а именно на плитку не нанесена противоскользящая лента, нет предупреждения о скользком спуске, а также спуск не очищается вовремя от ледяной корки.

"В прокуратуру сообщено, что администрацией муниципального образования будут приняты меры к устранению выявленных нарушений при наступлении благоприятных погодных условий", - добавили в прокуратуре региона.

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