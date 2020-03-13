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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

Ограничение для мероприятий с участием более тысячи человек будет действовать с 16 марта по 30 апреля
Санкт-Петербург Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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