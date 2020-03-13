В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.