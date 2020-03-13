{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Раздел, посвященный коронавирусу, появился на сайте Минздрава России

Он создан для оперативного оповещения и будет постоянно обновляться

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Раздел, посвященный новой коронавирусной инфекции, где каждый желающий сможет ознакомиться со всей актуальной на сегодняшний день информацией о вирусе, появился на официальном сайте Минздрава России, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса. Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться", - говорится в сообщении.

Информация в разделе является дополнительной к той, что публикуется Роспотребнадзором и Федеральным оперативным штабом по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В частности, новый раздел содержит такие подразделы, как: "что надо знать о коронавирусе", "информация для населения", "информация для медицинских работников" и "безопасность медицинского персонала".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
Ограничение для мероприятий с участием более тысячи человек будет действовать с 16 марта по 30 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС