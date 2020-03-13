Раздел, посвященный коронавирусу, появился на сайте Минздрава России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Раздел, посвященный новой коронавирусной инфекции, где каждый желающий сможет ознакомиться со всей актуальной на сегодняшний день информацией о вирусе, появился на официальном сайте Минздрава России, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса. Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться", - говорится в сообщении.

Информация в разделе является дополнительной к той, что публикуется Роспотребнадзором и Федеральным оперативным штабом по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В частности, новый раздел содержит такие подразделы, как: "что надо знать о коронавирусе", "информация для населения", "информация для медицинских работников" и "безопасность медицинского персонала".