Более 5 тыс. человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса, всего на линии были зарегистрированы 13 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в пятницу заммэра Анастасия Ракова.

"Мы зарегистрировали более 13 тыс. москвичей, обратившихся на горячую линию, из них более 5 тыс. обратились за больничными листами. Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих", - сказала вице-мэр.

Она отметила, что эта цифра, тем не менее, гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы.

"Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней", - сказала Ракова. Она также подчеркнула, что заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно. Поэтому независимо от наличия симптомов, необходимо обратиться на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель.

Заммэра обратила внимание, что в особой группе риска находятся люди пожилого возраста. Она призвала тех москвичей, кто недавно приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по возможности, минимизировать контакты с людьми пожилого возраста для их безопасности.