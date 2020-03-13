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Распространение коронавируса нового типа
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Более 5 тыс. человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

При этом заммэра Анастасия Ракова отметила, что эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса, всего на линии были зарегистрированы 13 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в пятницу заммэра Анастасия Ракова.

"Мы зарегистрировали более 13 тыс. москвичей, обратившихся на горячую линию, из них более 5 тыс. обратились за больничными листами. Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих", - сказала вице-мэр.

Она отметила, что эта цифра, тем не менее, гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы.

"Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней", - сказала Ракова. Она также подчеркнула, что заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно. Поэтому независимо от наличия симптомов, необходимо обратиться на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель.

Заммэра обратила внимание, что в особой группе риска находятся люди пожилого возраста. Она призвала тех москвичей, кто недавно приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по возможности, минимизировать контакты с людьми пожилого возраста для их безопасности.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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