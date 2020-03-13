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Распространение коронавируса нового типа

Вылет паломников из Махачкалы в Саудовскую Аравию отложили из-за коронавируса

На рейс, запланированный на 21 марта, было продано 245 билетов, теперь пассажирам либо вернут деньги, либо предложат вылет в более поздний срок

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Запланированный на 21 марта авиарейс из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) с паломниками, совершающими малых хадж, отменен в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" Булат Курбанов.

"Паломничество (в Саудовской Аравии - прим. ТАСС) пока еще закрыто, поэтому рейс также решено перенести на более поздние сроки. Скорее всего, это месяц Рамадан (в 2020 году - с 24 апреля по 23 мая - прим. ТАСС), это наиболее активный сезон паломничества. Мы думаем, что к этому времени Саудовская Аравия снимет ограничения", - сказал Курбанов.

По его словам, рейс, запланированный на 21 марта, должен был вылететь с полной загрузкой, на него было продано 245 билетов. Теперь пассажирам либо вернут деньги, либо предложат вылет в более поздний срок. "Следующий рейс у нас по плану 4 апреля, если к этому времени все наладится, то этот рейс благополучно вылетит", - добавил собеседник агентства.

Власти Саудовской Аравии ввели временное ограничение для подданных королевства и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа) в связи с угрозой распространения коронавируса. Также ограничен въезд в королевство по туристическим визам для прибывающих из стран, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, свыше 5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 45 случаев заражения.

Теги
РоссияСаудовская АравияСКФОДагестанРаспространение коронавируса нового типа
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