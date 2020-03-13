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Распространение коронавируса нового типа

Женщина, ставшая в Подмосковье четвертой заразившейся коронавирусом, вернулась из Италии

Она находится в изолированном боксе, кроме того, установлен круг лиц, контактировавших с ней, все они помещены на карантин

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Женщина, которая стала четвертой в Московской области, у кого обнаружена коронавирусная инфекция, приехала из Италии. Сейчас она находится в изолированном боксе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве Московской области.

"У жительницы Подмосковья, вернувшейся из Италии, после ряда анализов подтвержден коронавирус. Пациентка находится в изолированном боксе в инфекционном отделении больницы. Состояние удовлетворительное", - сказали в Минздраве.

Там уточнили, что женщине проводят полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Уже установлен круг лиц, контактировавших с носительницей коронавирусной инфекции. Все они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение с обязательной сдачей анализов на коронавирус.

"Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано четыре случая заболевания. Ситуация находится на контроле оперативного штаба Московской области, Минздрава Московской области и Роспотребнадзора по Московской области", - напомнили в ведомстве. Всего в России зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом.

Гражданам рекомендуется находиться на карантине дома в течение 14 дней по возвращении из Китая, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии. При появлении любых симптомов ОРВИ - вызывать врача. Также жителям рекомендуется воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В Подмосковье работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-550-50-30.

Режим повышенной готовности введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены публичные мероприятия с участием более 5 тыс. человек. При этом рекомендуется воздерживаться и от проведения мероприятий с числом участников менее 5 тыс. Кроме того, организаторы должны уведомлять о проведении массовых мероприятий управление Роспотребнадзора по Московской области. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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