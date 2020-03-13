Мероприятия с участием Елизаветы II перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Ряд поездок по регионам Великобритании Елизаветы II перенесен в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

"В качестве разумной меры предосторожности и по практическим соображениям в сложившихся обстоятельствах в график королевы на ближайшие недели вносятся изменения. После консультаций с медицинскими экспертами и правительством, предстоящие визиты Ее Величества в [графства] Чешир и Кэмден будут перенесены <...> Участие в других мероприятиях будет пересмотрено в рабочем порядке в соответствии с рекомендациями", - сказано в сообщении.

При этом, как отмечается в пресс-релизе, аудиенции королевы будут продолжаться в обычном режиме.

8 марта воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском правительстве информировала, что ряд публичных мероприятий с участием Елизаветы II и других членов британской королевской семьи могут быть отменены из-за угрозы, которую представляет коронавирус нового типа. Источник газеты отметил, что руководство страны обеспокоено той опасностью, которую новый вирус может представлять для 93-летнего монарха.