Основатель Alibaba пожертвует США 1 млн медицинских масок

ТАСС, 13 марта. Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что пожертвует США 1 млн медицинских масок и 500 тыс. наборов для выявления коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление китайского миллиардера.

"Пандемия, с которой мы столкнулись, не может быть побеждена усилиями одной страны", - приводит агентство слова Ма. Он также призвал международное сообщество к совместным усилиям по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Джек Ма уже оказывал помощь таким странам, как Япония, Южная Корея, Италия, Иран и Испания.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.