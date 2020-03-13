Reuters: первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Уругвае

ТАСС, 13 марта. Первые четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в Уругвае. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что все инфицированные прибыли из итальянского Милана в период с 3 по 6 марта. Пациенты находятся в стабильном состоянии и проходят лечение на дому.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.