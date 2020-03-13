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Распространение коронавируса нового типа
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Трамп заявил, что у него нет симптомов заражения новым коронавирусом

Президент США подчеркнул, что у него нет необходимости проходить обследование на выявление заболевания

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что у него нет симптомов заражения новым коронавирусом, поэтому нет необходимости проходить обследование на выявление заболевания.

На пресс-конференции в Розовом саду Белого дома журналисты поинтересовались у американского лидера его здоровьем и возможными мерами предосторожности для сотрудников Белого дома, а также необходимостью пройти соответствующее обследование. "Нет, у нас нет никаких симптомов [заболевания]", - отметил президент.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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