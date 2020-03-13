Трамп заявил, что у него нет симптомов заражения новым коронавирусом

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что у него нет симптомов заражения новым коронавирусом, поэтому нет необходимости проходить обследование на выявление заболевания.

На пресс-конференции в Розовом саду Белого дома журналисты поинтересовались у американского лидера его здоровьем и возможными мерами предосторожности для сотрудников Белого дома, а также необходимостью пройти соответствующее обследование. "Нет, у нас нет никаких симптомов [заболевания]", - отметил президент.