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Предложения по изменениям в Конституции

Никитин: поправки в конституцию позволяют бороться за сохранение исторической правды

Губернатор Нижегородской области считает, что защита исторической правды включает в себя большую работу по поиску, анализу и тиражированию источников

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Закон о поправке к Конституции РФ будет способствовать сохранению исторической правды и сохранению памяти о героических предках. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Законодательные собрания всех 85 регионов России, в том числе Нижегородской области, ранее приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ. Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

"Защита исторической правды, которая согласно поправкам в конституцию станет одной из прямых задач государства, включает в себя большую работу по поиску, анализу и тиражированию исторических источников. У нас сохранился огромный массив документов о подвигах нижегородцев-горьковчан, их вкладе в защиту Отечества. Особую роль в истории России занимает Нижегородское ополчение, а затем имена Минина и Пожарского вдохновляли народ в годы Великой Отечественной войны <…> Забыть об этом - значит предать память героев, освободивших мир от нацизма, поэтому мы полностью поддерживаем поправки в Конституцию, позволяющие бороться за сохранение исторической правды", - отметил Никитин.

Он добавил, что власти региона уже направили ходатайство на имя президента России Владимира Путина о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести".

"Был подготовлен весь необходимый для этого пакет документов. Присвоение такого звания позволит не просто подчеркнуть заслуги города в достижении великой Победы, но и навсегда обозначить значение промышленного сектора в жизни региона. Очень важно во всем мире сохранить память о том, что наша промышленность в тяжелейшие военные годы освоила выпуск новейшей техники, а на заводах внедрялись передовые методики по повышению производительности труда и применялись уникальные конструкторские решения", - подчеркнул губернатор.

В годы Великой Отечественной войны из Горьковской области ушли на фронт более 880 тыс. человек, треть из них не вернулись назад. Десятки тысяч человек, в том числе подростки, трудились на заводах , производя для армии самое современное оружие. Из региона на фронт было отправлено около 40 тыс. танков, самоходок и бронемашин. В городе была произведена почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок.

Теги
РоссияНижегородская областьПредложения по изменениям в Конституции
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