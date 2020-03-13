В Гватемале выявили первый случай заражения коронавирусом

МЕХИКО, 14 марта. /ТАСС/. Гватемальские врачи выявили первый случай заражения новым коронавирусом на территории страны. Об этом сообщил в пятницу президент республики Алехандро Джамматтеи.

"Официально объявляю о появлении коронавируса в Гватемале, у нас есть первый случай", - написал он в своем Twitter. Инфицированный пациент был доставлен в одну из больниц, сведений о его состоянии обнародовано не было.

Человек, заразившийся коронавирусом, был доставлен в больницу, сведений о его состоянии обнародовано не было.

Ранее на этой неделе власти Гватемалы объявили о запрете гражданам европейских государств въезжать в страну из-за угрозы появления коронавируса. На минувшей неделе правительство ввело в республике режим чрезвычайной ситуации.