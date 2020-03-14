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Распространение коронавируса нового типа

Абхазия закрывает пункты пропуска на границе с Грузией в целях защиты от коронавируса

В Грузии выявлены 25 случаев заражения

СУХУМ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Абхазии закрывают с вечера субботы пункты пропуска через государственную границу с Грузией по реке Ингур в целях предотвращения завоза и распространения на территории республики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт Службы государственной безопасности Абхазии.

"В связи с увеличением в Грузии количества лиц, больных коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, распоряжением исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы на государственной границе с Грузией с 20:00 мск 14 марта 2020 года будут закрыты пункты пропуска для всех категорий граждан, выезжающих из Абхазии и въезжающих в республику, за исключением работников Ингурской гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

В Грузии, по данным на 13 марта, выявлены 25 случаев заражения коронавирусом. В карантине находятся 245 человек, еще 58 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей.

Ограничения на пересечение госграницы Абхазии с Грузией были введены 7 февраля, ее могли пересекать по медицинским показаниям со спецразрешением службы государственной безопасности Абхазии. Что касается въезда в Абхазию со стороны Российской Федерации, то и там действуют ограничения до 7 апреля, но они не касаются граждан России, а также Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии и Приднестровья, с которыми у республики безвизовый режим.

С 12 марта распоряжением Бганбы в Абхазии на срок до 7 апреля приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки работников центральных и местных органов власти, госучреждений и организаций. Министерству финансов Абхазии поручено приостановить финансирование расходов, связанных с этим. В свою очередь министерство иностранных дел Абхазии просит граждан республики без лишней надобности не покидать территорию страны и полностью отказаться от всех поездок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

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ГрузияРаспространение коронавируса нового типа
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