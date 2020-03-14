Иностранцев в аэропорту Осло отправляют обратно на родину

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. Иностранцев, прибывающих в аэропорт столицы Норвегии, разворачивают и отправляют обратно на родину. Об этом сообщила в пятницу вечером норвежская община Улленсакер, к которой относится аэропорт.

"Правительство и институты, отвечающие за здравоохранение, представили множество ограничений для путешествующих в аэропорту Осло. Иностранные путешественники не из стран Северной Европы, прилетающие в аэропорт Осло, должны развернуться и отправиться обратно. Или же они будут направлены на карантин на 14 дней", - говорится в сообщении.

Всего в Норвегии зафиксировано, по разным данным, от 750 до свыше 780 случаев заражения коронавирусом, в четверг от него в стране впервые умер пациент. Первый случай заражения выявили в конце февраля.

С вечера четверга в Норвегии закрылись по решению властей все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Кроме того, всех, кто возвращается в страну из-за пределов стран Северной Европы после 27 февраля, будут помещать на домашний карантин на 14 дней.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.