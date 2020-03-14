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Распространение коронавируса нового типа

Власти Свазиленда подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа

Речь идет о 33-летней женщине, которая в конце февраля вернулась из поездки в Соединенные Штаты

ТАСС, 14 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Королевстве Эсватини (до 2018 года Свазиленд). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения этого африканского государства Лиззи Нкоси.

По ее данным, речь идет о 33-летней женщине, которая в конце февраля вернулась из поездки в Соединенные Штаты, после чего отправилась в Лесото, откуда уже окончательно прибыла в Свазиленд.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

Теги
ЭсватиниРаспространение коронавируса нового типа
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