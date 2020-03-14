В Мавритании подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа

ТАСС, 14 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Мавритании. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

По его данным, речь идет об иностранце, прибывшем 9 марта в Мавританию из Европы, где он находился в контакте с зараженным новым коронавирусом. По приезде в столицу Мавритании, город Нуакшот, он был немедленно помещен под карантин, а в пятницу, 13 марта, после проявления симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сдал соответствующий тест. Гражданство зараженного, а также европейская страна, из которой он прибыл, не уточняется.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.