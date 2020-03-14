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Распространение коронавируса нового типа

В Новой Зеландии отменили панихиду по жертвам теракта в Крайстчерче из-за коронавируса

На территории Новой Зеландии были зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусной инфекцией

СИДНЕЙ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии отменили памятные мероприятия по случаю годовщины терактов в Крайстчерче из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в субботу в ходе брифинга для журналистов в Веллингтоне.

По словам главы правительства, несмотря на то, что в стране не было зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку, панихида по погибшим в результате теракта в Крайстчерче 15 марта 2019 года, запланированная на воскресенье, будет отменена. "Это практичное решение. Мы очень опечалены отменой [панихиды], но, даже вспоминая эту ужасную трагедию, мы не должны рисковать нашим будущим", - цитирует Ардерн RNZ.

На территории Новой Зеландии были зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились около 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.

Теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта 2019 года, в результате них погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил, что невиновен. Суд над нападавшим состоятся в июне 2020 года.

 

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Новая ЗеландияРаспространение коронавируса нового типа
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