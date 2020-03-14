Наградное оружие, тетради военкоров и рисунки детей войны представят музеи России к 9 Мая

ОРЕНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Игрушки и альбомы с рисунками детей войны, наградное оружие дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева, записи знаменитого писателя и военного корреспондента газеты "Звезда" Михаила Шолохова станут экспонатами выставок, которые музеи нескольких регионов России подготовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС рассказали представители музеев из Татарстана, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Красноярска, приехавшие в Оренбург для участия в выездном заседании президиума российского комитета Международного совета музеев (ICOM).

"Впервые за 190 лет [истории Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея] мы показываем коллекцию оружия. Стационарная выставка, которую мы подготовили к 9 Мая, называется "Во славу русского оружия". Даже директоры столичных музеев говорят, что это очень роскошная коллекция. В нее входят такие экспонаты, как пушка времен Емельяна Пугачева со стен оренбургской крепости, охотничье ружье и пистолет [Александра] Родимцева, а также охотничье ружье, принадлежавшее лично [Юрию] Гагарину. Значительно пополнил нашу коллекцию военкомат, предоставив экземпляры оружия времен Великой Отечественной войны", - сказала директор оренбургского музея Наталия Еремина.

Показать небоевую сторону жизни в годы войны намерены сотрудники Красноярского краевого краеведческого музея. По их задумке, в экспозицию, посвященную 75-летию Победы, войдут вещи, музыкальные инструменты, письма, фотографии. Часть из них связана с Михаилом Годенко - советским артистом, участником войны, который позже стал одним из создателей Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири, названного его именем.

"Наш музей готовит проект "Красноярская муза на фронтах" - это работа артистов, участников художественной самодеятельности и музейщиков в это время. Таким образом, мы первый раз показываем участие нашего музея в общей копилке подготовки к Победе", - отметила директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.

От самолета до детских рисунков

Генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова, считает, что в их регион в Год памяти и славы стоит приехать, чтобы увидеть самый крупный экспонат Великой Отечественной войны - самолет По-2 (или У-2), а также подлинник "Моабитской тетради" - книги казненного в 1944 году в Берлине писателя Мусы Джалиля. Самолет, по ее словам, знаменит еще и тем, что на таком летала Герой Советского Союза Магуба Сыртланова.

"В этом году мы имеем возможность обновить экспозицию нашего филиала - музея-мемориала Великой Отечественной войны, который территориально находится в Казанском кремле. Он занимает небольшую площадь - 400 кв. м, на которой показать огромный вклад Республики Татарстан в Великую Победу мы не можем, однако основные темы мы раскрываем. Это новая мультимедийная экспозиция, которую мы открыли 1 марта. Кроме того, тема Великой Отечественной войны найдет отражение и в нашей большой экспозиции, посвященной истории Татарстана с древнейших времен до наших дней. На площади 300 кв. м покажем регион как тыловую базу Победы", - объяснила Назипова.

Особенностью новой экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, в Казани станут предметы, связанные с детьми войны. Посетители выставки смогут увидеть куклы, игрушки, альбомы детских рисунков. Сотрудникам музея удалось собрать письма, которые дети писали своим отцам на фронт, а также ответы красноармейцев. Уникальным экспонатом Назипова также называет шинель воспитанника суворовского училища 1942 года.

В Государственном музее-заповеднике Шолохова в Ростовской области в 2020 году, кроме юбилея Победы, отмечают также 115-летие со дня рождения писателя Михаила Шолохова и 450-летие призвания казачества на государеву службу, рассказала ТАСС директор учреждения Ольга Анистратенко. "Мы планируем открыть большую выставку "Они сражались за Родину", которая будет рассказывать о войне глазами Михаила Александровича, потому что он, начиная с первых дней войны, ушел на фронт военным корреспондентом газеты "Звезда", и вот то, как Шолохов видел войну своими глазами и как он ее описывал, все это будет показано на нашей выставке", - отметила она. Экспозицию в "Шолохов-Центре" Ростова-на-Дону планируют открыть 24 апреля.

По словам Анистратенко, в 2020 году фонды их музея пополнились коллекцией предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе найденных в Шолоховском районе региона. Это элементы обмундирования и личные вещи бойцов Красной Армии и солдат вермахта.