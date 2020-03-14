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Экс-гендиректор "Татспиртпрома" Миннахметов умер в возрасте 39 лет

Он занимал пост гендиректора компании с января 2015 года по январь 2020 года

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный директор одной из российских алкогольных компаний "Татспиртпром" Ирек Миннахметов умер в возрасте 39 лет. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Татспиртпром".

"Да, информация подтверждается", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным сайта правительства Татарстана, Миннахметов родился 25 декабря 1980 года. С 2012 года по 2015 год он занимал должность руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". Миннахметов был назначен на пост генерального директора компании "Татспиртпром" в январе 2015 года. Он освободил должность в январе 2020 года.

"Татспиртпром" выступает вторым по величине отчислений в бюджет Татарстана налогоплательщиком. Компания создана в 1997 году, 100% ее акций принадлежит Татарстану через госкомпанию "Связьинвестнефтехим". В структуру "Татспиртпрома" входят два завода по производству спирта, четыре ликеро-водочных завода, винзавод и пивной завод. Продукция "Татспиртпрома" экспортируется в 20 стран, среди которых Италия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Эстония, Грузия, Германия, Ирак, Япония, Казахстан, Корея, Киргизия, Латвия, Литва, Туркмения, Украина и США.

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