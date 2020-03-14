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Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье обязали живущих с самоизолированными из-за коронавируса соблюдать карантин

Они должны находиться дома в течение 14 дней

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Люди, которые проживают с самоизолированными из-за коронавируса гражданами в Подмосковье, тоже должны соблюдать карантин в течение 14 дней. Об этом говорится в тексте постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пунктах 2.1-2.2 настоящего постановления [вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу], также обеспечить самоизоляцию на дому", - говорится в указе.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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