Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 12 тыс.

ТЕГЕРАН, 14 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового вида в Исламской Республике Иран превысило 12 тыс., зафиксировано 611 летальных исходов. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"За сутки зафиксировано 1365 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 12 729", - цитирует его слова агентство Клуб молодых журналистов. Представитель Минздрава добавил, что умерли 611 человек. Ранее сообщалось о 11 364 заболевших и 514 летальных исходах.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.